Van Aert en Liboton verzoenen zich na controversiële uitspraken: “Dat artikel was even de druppel”

“Wout heeft in de zomer te veel op de weg gereden en mist frisheid. Hij mag niet denken dat hij Superman is.” De uithaal van Roland Liboton naar Wout van Aert, eind november in deze krant, werkte de wereldkampioen danig op de heupen. Vier dagen later won hij in Francorchamps en deed hij de uitspraken af als “dikke zever”. Wij brachten de tienvoudig Belgisch kampioen samen met de man die dit weekend zijn tweede driekleur moet pakken. Een verzoeningsgesprek.