Dakloze Hongaren verblijven al drie weken in vrieskou in fort 5

Edegem - Twee Hongaarse daklozen trotseren al enkele weken de barre vrieskou in het Edegemse fort 5. Aanbiedingen voor tijdelijke opvang worden keer op keer geweigerd.

In het fort van Edegem logeren al een drietal weken twee dakloze Hongaren. Ze hebben zich geïnstalleerd in een hokje aan het petanqueterrein, waar ze over een aanzienlijke hoeveelheid warme kleren, dekentjes en etenswaren beschikken. Het eten kregen ze vooral van gulle buurtbewoners die tijdens de voorbije kerstperiode met plezier hun goede hart lieten zien. “Eten hebben we genoeg, maar nu hebben we money nodig”, zeggen de mannen. “We willen doortrekken naar Londen, maar daar hebben we ongeveer 300 euro voor nodig.”

Kamiano

De gemeente en het OCMW zijn al een tijdje op de hoogte van hun aanwezigheid. Volgens voorzitter Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA) wonen de Hongaren al sinds 16 december in het fort. “We hebben meermaals contact met hen gezocht, maar voorlopig weigeren ze te vertrekken”, zegt ze. “We boden de mannen een overnachting in de Antwerpse winteropvang Victor 4 aan en overdag konden ze terecht bij Kamiano. Aanbiedingen die de mannen naast zich neerlegden.”

Zoon in Verenigd Koninkrijk

Het is voorlopig onduidelijk wat de Hongaren in Edegem bracht. “Aan een Hongaarse tolk vertelden de mannen dat een van hun zonen in Londen woont en dat ze daarom naar het Verenigd Koninkrijk willen”, zegt de schepen. “Maar een telefoonnummer of adres van die zoon hebben ze niet.”

“Uiteraard willen we deze mannen graag helpen, want dit is geen menselijke situatie”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Vorige nacht wilden we hen even bestuurlijk aanhouden, zodat ze warm en droog konden zitten. Maar ook dat verblijf weigerden ze.”

Omdat het om inwoners van de Europese Unie gaat, kan de gemeente de mannen niet verplichten om te vertrekken. “Maar het mag ook niet tot overlast leiden”, zegt Metsu. “Als ze ook na dit weekend nog in het fort resideren, zal het schepencollege een beslissing moeten nemen.”