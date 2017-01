Slager en bakker maken unieke combinatie: het pensenbroodje

Geel / Balen - Kempenaars zijn verzot op de traditie van verloren maandag. Maar wie overmorgen wat anders wil dan worstenbrood of appelbol kan kiezen voor het pensenbroodje van een stel inventieve middenstanders.

Slagerij Vandecruys uit Geel-Ten Aard en bakker Mariën uit Balen kwamen met de Kempense hoogdag van verloren maandag in 2014 al op de proppen met het unieke pensenbroodje. De slagerij is wereldberoemd in de Kempen voor zijn zwarte en witte pensen, die een erkenning als streekproduct kregen. De zoektocht van slager Patrick Haesendonckx en zijn echtgenote Liesbeth Mertens om eens wat anders te proberen met hun vermaarde bloedworsten, leidde toen tot een samenwerking met de Balense bakkerij die het brood levert dat ook in de winkels van Vandecruys wordt verkocht.

Dosering op punt gesteld

“Het pensenbroodje was in 2014 een succes, maar de volgende jaren hadden beide ondernemers het eigenlijk zelf wat te druk om er opnieuw tijdens verloren maandag mee uit te pakken”, vertellen Liesbeth Mertens en Joyce Mariën. “Maar de klanten bleven er eigenlijk wel achter vragen. Daarom lanceren we ons gezamenlijk pensenbroodje dit jaar opnieuw.”

De eerste lichting van enkele duizenden pensenbroodjes gaat bijzonder vlot de deur uit. “We willen ons met deze lekkernij niet beperken tot één dag, de pensbroodjes zijn sinds donderdag een volledige maand lang te verkrijgen. Zowel in de verschillende winkels van Vandecruys en Mariën als via de webshop.”