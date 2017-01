18 topduiven geruisloos uit hun hok gestolen: “Dieren minstens 100.000 euro waard”

Grobbendonk - Dieven hebben achttien topduiven weggehaald uit het kweekhok van melker Jos Cools (70) uit Grobbendonk. “Ik begroot het nadeel op 100.000 euro”, zucht de man.

Toen Jos Cools vrijdagochtend naar zijn duiventil in de tuin stapte, wist hij meteen dat er iets grondig mis was. “Het traliewerk dat voor een raam in het gebouw met de kweekhokken stond, lag op de grond. Door een opening van nauwelijks 40 cm breed zijn de daders naar binnen gekropen om de kweekhokken leeg te halen. Wellicht waren ze minstens met twee en hebben ze hun buit door het raam aan elkaar doorgegeven. We slapen aan de achterkant van het huis, maar hebben helemaal niets gezien of gehoord.”

Cools mist achttien kweekduiven. “Samen zijn die minstens 100.000 euro waard. Voor één van die duiven ‘Speedy’ heb ik vorig jaar nog Chinezen over de vloer gehad die er meteen 30.000 euro voor over hadden, maar ik heb ze niet laten gaan. Geld is voor mij immers niet belangrijk. Het was voor mij belangrijk om verder te werken aan het kweekroject waar ik al jaren en jaren mee bezig ben. Al mijn waardevolle vogels zijn nu weg. Ik ben 70 en zal nooit meer het niveau kunnen halen dat ik had bereikt.”

Jongen doodgevroren

Vorig jaar behaalde Cools nog een nationale kampioenstitel. “Ik heb toen nogal wat aandacht gekregen van de gespecialiseerde pers en op websites. Heeft dit mensen op ideeën gebracht? Misschien ben ik zelf ook een beetje te open geweest. Iedereen mocht hier komen kijken. Het is ook duidelijk dat de daders wisten in welk hok ze moesten zijn. Ze wisten ook hoe ze vrijwel ongezien in mijn tuin konden geraken. Concreet verdenk ik niemand.”

De recherche van de lokale politie Neteland kwam ter plaatse om technische vaststellingen te doen. Van de daders ontbreekt momenteel elk spoor.