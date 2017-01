Werkmateriaal failliete woningbouwer geveild: gedupeerden weten van niks

Zandhoven - Veilinghuis Jorisco gaat de inboedel van het failliet bedrijf Woningbouw De Backer veilen. De loten voor het materiaal staan al online.

Een bod uitbrengen kan van 31 januari tot 7 februari. Het gaat om allerlei houtbewerkingsmateriaal, stellingen en handgereedschap. Zo bedraagt het minimumbod voor een betonmolen 30 euro, voor een bouwlift 200 euro, voor tuinmeubels 20 euro en voor een oude werfradio 5 euro. Er zitten ook ramen en deuren, een mortelkuip, douchebak, gasboilers en zelfs acht bakken leeggoed bij.

Voor de tuinhuizen en carports in het tentoonstellingspark komt er een kijkdag op 4 februari. De catalogus voor deze gebouwen staat nog niet online, maar ook hier vatten de biedingen op 31 januari aan. Omdat de loten van de gebouwen nog niet online staan, is het niet duidelijk of er ook bouwgrond of bijvoorbeeld weekendgronden of bungalows in de Romeinseweg in Pulle geveild zullen worden.

Halve villa

Het faillissement van Woningbouw De Backer werd op 1 december van vorig jaar uitgesproken. Het verraste veel mensen, want De Backer was decennialang een klinkende naam in de branche van de massieve houtbouw. De mensen die nog een schuldvordering hebben uitstaan, weten nog niets meer dan een maand geleden.

Zo zit Julien De Hertog uit Wijnegem met een half gebouwde woning die veel gebreken vertoont. “De curator heeft me nog niet veel wijzer kunnen maken. Ik heb ook materiaal betaald, zoals een terras in hardhout, dat nog niet geleverd werd. Ik zou eens moeten kijken of mijn planken bij die loten zitten. Intussen heb ik nog steeds geen enkele aannemer bereid gevonden die mijn villa verder wil afwerken”, zegt De Hertog, die naar eigen zeggen niet de enige is. “Naar aanleiding van mijn getuigenis kwam ik in contact met mensen die een rechtszaak hadden lopen tegen het bedrijf omdat er gebreken aan hun huizen waren vastgesteld.”

Een man die een maand voor het faillissement een chalet uit het tentoonstellingspark kocht en daar een stevig voorschot van 20.000 euro voor betaalde, heeft ook nog geen uitsluitsel. “Ik hoop alleen dat mijn chalet niet bij die loten zal komen te staan.”

www.jorisco.be