Hoboken rolt dit voorjaar als eerste district een lichtplan uit

Kasteel Broydenborg krijgt dit voorjaar als eerste Hobokense monument een aangepaste belichting. Foto: Light to Light

Hoboken - In Hoboken wordt dit voorjaar een groot lichtplan uitgerold. “Door onze monumenten beter te belichten, willen we de trots van de Hobokenaar aanzwengelen”, zegt districtsschepen Tom De Boeck (sp.a).

Kasteel Broydenborg krijgt dit voorjaar als eerste Hobokens monument een aangepaste belichting. Later volgen het Gravenhof, de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk aan de Kioskplaats, kasteel Sorghvliedt, de nabijgelegen koetshuizen, het administratief centrum en het Belvedère-paviljoentje.

“Na Antwerpen-stad zijn we het eerste district waar een lichtplan wordt uitgerold”, zegt districtsschepen voor Publiek Domein Tom De Boeck (sp.a). “Alles wordt stapsgewijs aangepakt, in het kader van het masterplan voor de heraanleg van Hoboken-Centrum.”

Overlast verminderen

Door een zevental Hobokense trekpleisters mooi te belichten, hoopt het district de trots en de fierheid van de Hobokenaren aan te zwengelen. “Daarnaast kan de verlichting helpen om de overlast op bepaalde plekken te verminderen.”

Het plan werd uitgewerkt door een externe firma, Light to Light, die gespecialiseerd is in dit soort ontwerpen. “Het bureau koos ervoor om de verticaliteit van de kerktoren aan de Kioskplaats te benadrukken met grondspots met intensieve lichtbundels”, zegt De Boeck.

“De spitsbogen worden op hun beurt uitgelicht door LED-lijnen met een waaiervormige lichtbundel. Aan de zijgevels zullen alleen de kopgevels en de glasramen oplichten.”

De voorgevel van cultuurtempel Gravenhof wordt klassieker opgevat. “Warm wit licht laat de rode baksteen met witte steenbanden mooi tot zijn recht komen”, zegt De Boeck. “Het dak van het torentje wordt met kouder licht belicht om de leienstructuur te benadrukken. Door de verlichting boven de poorten van het bijgebouw zal de bezoeker als het ware naar de hoofdingang van het cultureel centrum toe worden gezogen.”

De totale kostprijs van het Hobokense lichtplan bedraagt ongeveer 700.000 euro. “Een bedrag dat voor het district alleen haalbaar was mits een aanzienlijke subsidiëring vanuit de stad”, zegt De Boeck.