Zo krijg je meer opslagruimte op je iPhone

Opslagruimte bijna vol. Iedereen met een iPhone heeft de melding vermoedelijk ooit al eens gehad. Vaak worden dan applicaties, foto’s of muziek verwijderd om ruimte vrij te maken. Maar met dit trucje is dat allemaal niet meer nodig.

iTwe4ks heeft op YouTube een slim trucje gedeeld om te voorkomen dat je veel persoonlijke foto’s of muziek moet verwijderen. Het gaat als volgt:

Ga op je iPhone naar instellingen, algemeen en beheer opslagruimte. Daar kan je zien hoeveel GB er vol staat en hoeveel ruimte er nog vrij is.

Onthou hoeveel vrije ruimte jouw smartphone nog heeft en ga vervolgens naar de iTunes Store. Zoek daar een lange film. Lange films zijn namelijk grote bestanden. Zorg dat de film meer ruimte in beslag moet nemen op je iPhone dan je beschikbaar hebt. Kies bijvoorbeeld voor Titanic, die film neemt ruim 7 GB in beslag.

Klik vervolgens op de knop huren. Geen paniek, dit kost je helemaal niets. Je telefoon kan de film namelijk niet huren omdat er niet genoeg ruimte beschikbaar is. Daar krijg je weldra een melding van. Onderaan die melding kan je op OK of op instellingen drukken.

Druk op instellingen en kijk opnieuw naar beheer opslagruimte. Daar zal je zien dat er meer vrije opslag is gecreëerd. Dit trucje kan je net zo vaak herhalen tot je merkt dat er écht geen ruimte meer vrijkomt.