In het Fakkeltheater is vrijdag het theaterstuk 'Blind Date' in première gegaan. Vooral voor Sven De Ridder was dat bijzonder spannend want het is zijn eerste stuk als regisseur buiten de muren van zijn vertrouwde Echt Antwaarps Teater. Voor de première ging de bijgelovige De Ridder alvast "tuffen" bij de acteurs om "de boze theatergeesten weg te jagen".