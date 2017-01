Vanderweyen vermoeid na slopende dagen in Dakarrally

Gilles Vanderweyen (KTM), de enige Belgische motorrijder in de Dakar, eindigde vrijdag als 69e in de vijfde rit. In de stand staat de 44-jarige bedrijfsrevisor op de 77e plaats.

“De omstandigheden van de voorbije dagen waren uiteenlopend en zwaar. Van grote hitte naar overvloedige regen. Warm, koud, zon, regen en zelfs hagel. Ik heb het allemaal over me heen gekregen”, aldus Vanderweyen. “Het is een zware Dakar en ik ben moe, maar dat hoort erbij. Vandaag en zondag kan ik uitrusten zodat ik fris aan de start kom van de tweede week. Mijn KTM doet het uitstekend. Voorlopig ben ik gespaard gebleven van technische problemen. We gaan die lijn proberen door te trekken.”