Technische problemen slaan Tom De Leeuw terug in Dakar

Tom De Leeuw staat samen met teamgenoten Verscheijnen en Schoones na afloop van de vijfde rit op de 22e plaats in de Dakar voor vrachtwagens. Vrijdag reed het trio als 17e over de meet. Koelingsproblemen in de derde rit zorgden voor meer dan drie uur tijdverlies.

“Tijden veranderen”, zegt Tom De Leeuw. “Toen ik jaren geleden naar de Dakar ging nam ik lichte kledij mee. Nu hebben we een regenjas en winterkleren nodig. Ik ben snipverkouden, nooit eerder meegemaakt in een woestijnrally. Woensdag was voor ons een tegenvaller. Na 10 km koelde de motor niet meer. We hebben het probleem kunnen oplossen, maar intussen waren drie uur gepasseerd. Op donderdag begaf een schokbreker het en vrijdag ging het vrij goed tot het uiteraard begon te regenen. We trekken straks naar de Boliviaanse hoofdstad La Paz, waar het al drie weken regent. De geruchten steken de kop op dat het ergste gevreesd wordt voor de rit van maandag. Gezellig is anders.”