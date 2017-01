Hoe gevaarlijk kan eventueel presidentschap van Mark Zuckerberg zijn?

Facebookoprichter Mark Zuckerberg gaat praten met de mensen. Live, face to face, niet via zijn book. Analisten zien in zijn aangekondigde tocht door alle deelstaten van de VS de aanloop naar een politieke carrière. Dat kan kloppen, maar zelfs zonder daarover te speculeren, is het een verrassende move van Zuckerberg. De man die ons door en door kent en ons gedrag stuurt met zijn algoritmen, gaat met de mensen praten omdat hij hen écht wil leren kennen.