Mechelen - Rédà Jaadi heeft bij KV Mechelen een contract ondertekend tot het einde van het seizoen, met optie voor een bijkomend seizoen. Dat maakte KV Mechelen zaterdag bekend.

De 21-jarige Jaadi was de voorbije maanden op proef aan de slag bij de Mechelaars en mocht al drie keer invallen in de competitie. In de wedstrijd tegen Eupen maakte de aanvallende middenvelder in de blessuretijd het winnende doelpunt.