Fietser beschuldigt chauffeur van gevaarlijk rijgedrag, maar wie ging er eigenlijk in de fout?

Een Britse fietser beschuldigt een chauffeur van gevaarlijk rijgedrag nadat hij bruusk werd ingehaald toen hij geparkeerde auto’s wilde passeren. Tot overmaat van ramp ging de chauffeur van de wagen hard in de remmen, waardoor de fietser moest uitwijken en zich maar net staande kon houden. De wielertoerist publiceerde beelden van het incident op YouTube om zijn beschuldigingen kracht bij te zetten, maar het internet is het er niet over eens wie nu de schuldige is.

De fietser, die zichzelf ‘Cycle Andy’ noemt op YouTube, genoot van een tochtje door het regenachtige Britse platteland toen hij enkele geparkeerde auto’s wilde inhalen. Hij heeft naar eigen zeggen een spiegeltje op zijn stuur, waardoor hij zag dat de kust achter hem veilig was om zijn manoeuvre uit te voeren. Nog voor hij de geparkeerde wagens was gepasseerd, schoot er echter een blauwe Ford voorbij, die vlak voor de neus van ‘Cycle Andy’ stevig begon te remmen. De fietser moest uitwijken en kwam op het gras aan de zijkant van de weg terecht, maar kon vermijden dat hij viel.

Net zoals de mensen die reageerden op de video, zijn de twee het er niet over eens wie de schuldige is. Volgens de chauffeur van de blauwe Ford en zijn online medestanders, gaf de fietser geen teken dat hij ging uitwijken voor de geparkeerde wagens. De fietser is van mening dat de wagen nog ver genoeg achter hem zat. Hij en andere kijkers die reageerden op de video, blijven erbij dat de chauffeur het gaspedaal stevig moet hebben ingedrukt om hem in te halen en dat de bestuurder nooit had mogen remmen. “Had hij niet geremd, had ik deze video nooit online gezet”, verklaarde ‘Cycle Andy’ in het onderschrift van zijn video. “Mocht hij gewoon zijn doorgereden, hadden we kunnen passeren, zonder dat ik te dicht bij de geparkeerde wagens moest rijden.” Volgens ‘Cycle Andy’ werd de lokale politie op de hoogte gebracht van het incident, maar het is niet bekend of die al een schuldige heeft aangewezen.