Fransman is de beste in reuzenslalom Adelboden op WB alpijnse ski

Alexis Pinturault heeft zaterdag de Wereldbekermanche reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden gewonnen. Het is de 19e WB-zege voor de Fransman, de vierde van het seizoen.

Pinturault, al aan de leiding na de eerste run, had na twee runs vier honderdsten van een seconde voorsprong op de Oostenrijker Marcel Hirscher. Een andere Oostenrijker, Philipp Schörghofer (op 1.94), vervolledigde het podium.

In de algemene WB-stand leidt Hirscher met 833 punten. Pinturault is tweede met 565 punten. In de WB-stand van de reuzenslalom heeft Hirscher bovenin 433 punten, zijn Franse rivaal volgt met 389 punten.

Armand Marchant kwam ten val tijdens de eerste run. De 19-jarige Belg werd per helikopter weggebracht en heeft een blessure opgelopen aan zijn linkerbeen, zo meldde de Franstalige vleugel van de Belgische Skifederatie eerder op de dag.