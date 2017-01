Man United freewheelt naar zege, Reading-doelman met magistrale blunder

4-0! @MarcusRashford scores the easiest goal of his career after a blunder from Al-Habsi... #FACup pic.twitter.com/9MhV18cX7t

Manchester United kende geen problemen met Reading in de FA Cup. The Red Devils wonnen simpel met 4-0. Marcus Rashford zette de eindstand op het bord na een gigantische flater van doelman Al-Habsi. Ongetwijfeld het makkelijkste doelpunt uit de nog jonge carrière van Rashford.

De fans van United konden al snel juichen. Na amper zeven minuten opende Wayne Rooney de score met de knie. Daarmee kwam de 31-jarige spits op gelijke hoogte gekomen met Sir Bobby Charlton in de topschutterslijst aller tijden van Man United. Het was zijn 249e doelpunt in het shirt van de Mancunians.

Anthony Martial besliste na amper een kwartier de wedstrijd met de 2-0. De Franse spits werd weinig in de weg gelegd en hij plaatste het leer rustig in de verste hoek. Enig minpuntje voor José Mourinho in de eerste helft was de blessure van Marco Rojo, die na 20 minuten naar de kant moest.

Marouane Fellaini speelde overigens de hele wedstrijd bij United, dat pas in het slotkwartier het gaspedaal nog eens indrukte. Jongeling Marcus Rashford ontbond zijn duivels en profiteerde optimaal van slecht uitstappen achteraan bij Reading. Alleen voor Al-Habsi faalde hij niet. Amper vier minuten later legde de Engelse spits de eindstand vast, maar die goal dankt hij vooral aan de doelman van Reading. Die wilde een terugspeelbal wegtrappen, maar tikte het leer ongelukkig aan met zijn steunbeen, waardoor Rashford de simpelste goal van zijn carrière kon maken.