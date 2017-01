Spiegelglad in Mechelse binnenstad, ongeval in Willebroek

Mechelen / Willebroek - Door de winterprik is het zaterdag spiegelglad in de Mechelse binnenstad.

In de Mechelse binnenstad werd er zaterdag niet of weinig gestrooid met spiegelgladde pleinen en straten als gevolg. “In principe wordt overal gestrooid”, legt schepen van Openbare Werken Christiaan Backx (N-VA) uit. “Er zijn daarvoor momenteel zo’n vijftig mensen onderweg, maar zij kunnen onmogelijk overal tegelijk zijn. In principe beginnen zij met de belangrijkste wegen. Er kan eventueel ook wel eens iets over het hoofd gezien worden. Daarom raad ik iedereen aan om zijn of haar rijgedrag, zowel met de fiets als met de auto, aan te passen.”

“In Willebroek vond een ongeval met enkel stoffelijke schade plaats omwille van de gladheid”, vertelt woordvoerder Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek. “Er werden ook een tweetal valpartijen gemeld.”