Marieke Vervoort ontwaakt na twee dagen uit coma: “Geen idee wat er is gebeurd”

Rolstoelatlete Marieke Vervoort heeft twee dagen in een coma gelegen. Pas afgelopen vrijdag is ze weer ontwaakt. “We weten nog niet wat er precies gebeurd is”, vertelt Wielemie.

Marieke Vervoort deelde vrijdagavond zelf het nieuws op haar Facebookpagina. “Na twee dagen coma eindelijk ontwaakt! Nog wat aan het bekomen, maar hopelijk snel weer de oude”, schreef ze.

“Ik voel me al een beetje beter, maar ben nog heel slap”, vertelt ze zaterdag telefonisch aan Het Nieuwsblad.

Wat er precies gebeurd is, is voorlopig nog onduidelijk. “Ik was al enkele dagen minder goed bij bewustzijn en ik sliep ook uitzonderlijk vast”, zegt Wielemie. “De huisarts kon vaststellen dat mijn bloeddruk heel lag was en mijn hartslag uitzonderlijk hoog.”

Daarop werd meteen de MUG verwittigd, die Marieke onmiddellijk naar het AZ Diest bracht. “Wat er nadien gebeurd is, weet ik niet meer”, klinkt het. Maar de rolstoelatlete lag er gedurende twee dagen in coma. Artsen zullen nu verdere onderzoeken doen om de oorzaak na te gaan.