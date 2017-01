Peters en meters gezocht voor niet begeleide asielzoekers

Ranst - Het Broechemse asielcentrum geeft ook onderdak aan een veertigtal niet begeleide buitenlandse minderjarigen. Om die jongens en meisjes een thuisgevoel te geven zoekt Fedasil families die peter of meter van zo’n minderjarige willen worden.

De jongeren komen uit Syrië, Afghanistan, Albanië en nog een handvol landen waar het leven niet altijd even vanzelfsprekend is. Om hen hier uit de verveling en het isolement te halen begint Fedasil met het project “Een beetje thuis”. Zo kunnen de jongeren in contact komen met Vlaamse gezinnen en door samen met hen heel gewone dingen te doen krijgen de jonge asielzoekers de kans om een ‘normaal’ gezinsmilieu te ervaren.

De peters en meters kunnen alleenstaand zijn of deel uitmaken van een gezin. Wie zich kandidaat stelt, krijgt een aanmeldformulier toegestuurd. Daarna volgt een gesprek en de beslissing of de kandidatuur wordt aanvaard. Op regelmatige tijdstippen wordt de relatie geëvalueerd. Als het niet klikt kan de band tussen beide partijen ook verbroken worden.

Wie er meer wil over weten kan terecht bij 03.727.12.60

ama.broechem@fedasil.be