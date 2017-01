Verbond der Mechelse Geburenkringen stopt na 80 jaar

Mechelen - Het Koninklijk Verbond der Mechelse Geburenkringen (KVMG) stopt ermee na tachtig jaar. Het reikt voor de dertigste keer de titel van Verdienstelijke Mechelaar uit aan twee bestuursleden. “Een afscheid met een traantje”, zegt Jean Aerts, voorzitter van KVMG.

Vrijdag 20 januari wordt in de Keldermanszaal een stukje Mechelse geschiedenis afgesloten. Het Koninklijk Verbond der Mechelse Geburenkringen eert de ‘Verdienstelijke Mechelaar 2016’ en houdt daarna op te bestaan. Als eerbetoon wordt de dertigste en laatste titel toegekend aan Jean Aerts (59) en Nini Tremerie (71), respectievelijk voorzitter en secretaris van de KVMG.

“We voelen ons daar een beetje ambetant bij, maar de nog overblijvende bestuursleden hebben dat zo beslist. Voor één keer wordt er afgeweken van het reglement dat niemand van het bestuur in aanmerking mag komen. Maar het is nu toch gedaan. Onze viering is ook een afscheid van een stukje Mechelse geschiedenis”, zeggen de twee Verdienstelijke Mechelaars met een krop in de keel.

Tachtig jaar geleden ontstonden geburenkringen om mensen uit de buurt in hun vrije tijd samen te brengen. “Mensen organiseerden vooral socioculturele activiteiten. De geburenkermis was het hoogtepunt van het jaar”, mijmert Nini Tremeri.

In de jaren vijftig en zestig waren in Mechelen zo’n veertig geburenkringen actief. Vandaag zijn er nog twee kringen: Katanga en Caputsteen. De vereniging KVMG telt nog vijf bestuursleden en een zoektocht naar jong bloed leverde niets op. “Onze bestuursleden zijn de zestig en zelfs de zeventig voorbij. We hebben vorig jaar onze tachtigste verjaardag gevierd. Een moment om in schoonheid te stoppen”, stellen Nini Tremeri en Jean Aerts.

“Het socioculturele aspect blijft het belangrijkste element in de werking van ons verbond. Wij hadden gehoopt op steun van de vele buurtcomités in de stad. Maar we stellen vast dat ze vooral met zichzelf of met materies als leefbaarheid, verkeer en milieu bezig zijn, terwijl wij ons al die jaren op ontspanning hebben gericht. Onze vereniging was de spreekbuis tussen geburenkringen en stadsbestuur. We zijn vandaag een beetje overbodig geworden. Als je dat vaststelt, dan is het tijd om de stekker eruit te trekken”, stellen Tremeri en Aerts.

Plezante tijd

“Het zal een moeilijk moment worden in de Keldermanszaal. We gaan ons moeten sterk houden”, weet Jean Aerts. “De plezantste momenten waren zeker de ‘serieuze wandeling’ door de wijk waar een stevig pintje werd gedronken en veel plezier werd gemaakt. De wijkburgemeesters leidden alles in goede banen. De vieringen van de ‘Verdienstelijke Stadsgenoten’, vanaf 1987 ‘Verdienstelijke Mechelaar’, waren eveneens parels van feestmomenten. En ook de Bloemencorso was één groot feest”, vertelt Tremeri.

“Er zijn het jongste decennium nog wel gesprekken geweest om de corso weer op de rails te krijgen, maar dat was boter aan de galg. De tijdgeest is veranderd en daar moeten we ons allemaal bij neerleggen. Laat het zo zijn. Wij gaan proberen om het carnaval in Mechelen nog in leven te houden. Ook dat wordt een aartsmoeilijke opdracht”, zegt Jean.