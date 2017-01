Renaat Landuyt haalt uit naar sp.a

Brussel - Vlaams parlementslid en burgemeester van Brugge Renaat Landuyt haalt zaterdag in een interview met Het Nieuwsblad uit naar de leiding van zijn eigen partij sp.a. In de 25 jaar dat hij al actief is bij de Vlaamse socialisten, heeft Landuyt naar eigen zeggen nooit de behoefte gevoeld om openlijk kritiek te geven. “Maar nu kan ik niet anders. Ik maak me zorgen. Sp.a is te weinig bezig met de problemen van de mensen.”

“Ik maak me vooral zorgen over ons gebrek aan zelfvertrouwen”, zegt Landuyt. “Het is alsof we ­beschaamd zijn om alles wat we in het verleden hebben gedaan, en nu weer helemaal opnieuw van nul moeten ­beginnen. (...) De discussie over een mogelijke ­samenwerking met PVDA is daar het beste voorbeeld van. Wij moeten als grote partij toch niet luisteren naar de oplossingen die PVDA voorstelt?”

Volgens Landuyt is zijn partij te veel met bijzaken bezig. Hij noemt de discussie over het bijpassen van het tekort in de sociale zekerheid. “Ik snap niet dat we zo’n structurele aanval op onze core­business zomaar laten passeren. Waar waren onze mensen om te reageren?”

De sp.a moet volgens de Brugse burgemeester geen tijd steken in het “salonfähig maken van de PVDA”, maar uitgaan van haar eigen sterkte en bezig zijn met de problemen van de mensen. “We hebben er het programma, de knowhow en de juiste figuren voor. We moeten onze corebusiness niet opzijschuiven om onszelf opnieuw uit te vinden.”

Het vertrouwen in voorzitter John Crombez zegt Landuyt niet op. “Ik heb altijd vertrouwen gehad in de kameraden. Ik ben vooral heel ongeduldig.”