Topfavoriet Cortjens Belgisch kampioen bij tweedejaars nieuwelingen

Ryan Cortjens heeft de Belgische titel veroverd bij de tweedejaars nieuwelingen. De topfavoriet troefde met ruim verschil Wout Vervoort en Jente Peirens af.

Spannend was het niet bij de tweedejaars nieuwelingen. Cortjens startte als grote favoriet maakte die rol ook waar. Hij trok al snel in de aanval en hield stand. Na een lange solo finishte de man uit Lanaken alleen over de streep, goede voor zijn tiende zege van het seizoen.

Kempenaar Wout Vervoort reed een kleine 25 seconden later over de streep en pakte zilver. West-Vlaming Jente Peirens, de Belgische kampioen van vorig jaar bij de eerstejaars, werd derde op iets meer dan een halve minuut.