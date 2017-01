Kat leeft noodgedwongen week op straat nadat baasje sterft

Toen het baasje van de achtjarige Ada stierf, leek niemand zich nog te ontfermen over de kat waardoor ze noodgedwongen langer dan een week op straat leefde. Ada geraakte niet meer binnen in haar huis en had dus ook geen eten. Alerte buren zagen dit gebeuren en waarschuwden ‘The Mayhew Animal Home’, een Londense dierenorganisatie die dieren in nood redt. “Toen we Ada vonden was ze volledig uitgeput door het tekort aan voedsel en het leven in de kou. Het was hartverscheurend”, zegt Alisa Ford, een medewerkster van Animal Home. “Het is belangrijk dat mensen ook in hun testament schrijven wat er met de dieren moet gebeuren na hun dood, anders komen ze in een situatie terecht zoals deze”, gaat ze verder. “Gelukkig waren we er nu wel op tijd bij. We hebben Ada goed verzorgd en twee weken nadat wij haar gevonden hadden, kon ze gelukkig terecht bij een nieuw warm gezin.”