Jamie Oliver moet restaurants sluiten door Brexit

De beroemde Britse chef Jamie Oliver gaat zes vestigingen van zijn restaurantketen Jamie's Italian in het Verenigd Koninkrijk sluiten. Als reden geeft hij de aankomende uitstap van het land uit de Europese Unie. Die Brexit heeft de ingrediënten voor zijn Italiaanse gerechten flink duurder gemaakt.

Onder meer de restaurants in het Schotse Aberdeen en in Ludgate Hill, in Londen, moeten dicht. "Elke restauranthouder weet het: de marktomstandigheden zijn moeilijk en sinds de brexit is de druk en onzekerheid alleen maar toegenomen", zegt de directeur van de restaurantketen, Simon Blagden. De andere filialen die sluiten zijn die in Exeter, Cheltenham, Richmond en Tunbridge Wells.

De sluitingen zullen 120 werknemers treffen, of minder dan 5 procent van het totale personeelsbestand. De directeur beloofde de getroffen werknemers aan een andere job te helpen in de groep.

Na het Brexit-referendum is de pond verzwakt, wat maakt dat importproducten in Groot-Brittannië fors duurder geworden zijn. Maar niet alleen de duurdere ingrediënten spelen een rol in de beslissing, Blagden verwijst ook naar de kostprijs om personeel op te leiden en het gedaalde aantal klanten.

Jamie's Italian wil wel blijven uitbreiden in het buitenland. Er zijn plannen om 22 nieuwe restaurants te openen. Momenteel telt de keten al 42 restaurants in het Verenigd Koninkrijk en 36 in het buitenland. In België zijn er nog geen vestigingen, al staat er wel al lang eentje gepland in Antwerpen.