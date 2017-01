IN BEELD. Knus sneeuwtapijtje in Mariaburg

Vlaanderen werd deze ochtend voor het eerst in een paar jaar wakker onder een sneeuwtapijt. Wij trokken de straat op en maakten enkele foto's in de omgeving van de Sint-Antoniuslei in Mariaburg, omgeving Antverpia en Velodroom.