Vijftien maanden cel voor aanval met schaar

Westerlo / Oevel - De jongeman die in 2014 in Westerlo compleet door het lint ging tijdens een spelletje op de PlayStation komt goed weg. Olivier V.L. (21) uit Oevel (Westerlo) kreeg vrijdag van de rechter in Turnhout vijftien maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk.

De gruwelijke feiten dateren van 6 september 2014. Olivier V.L. was toen op uitstap in Westerlo. In café Pallieter liep hij Hans H. (40) tegen het lijf. In het holst van de nacht vroeg Olivier V.L. of hij bij Hans H. op de PlayStation mocht komen spelen.

De bewoner stemde toe en samen trokken ze naar zijn appartement in de Nieuwstraat in Westerlo. Terwijl Hans H. in de zetel lag, ging de beklaagde hem plots met een schaar te lijf. De bewoner deed alle moeite van de wereld om de steken af te weren, maar liep toch ernstige verwondingen op.

Hans H. werd op drie verschillende plaatsen in het hoofd gestoken en liep ook zware verwondingen op aan de armen, handen en borst. Toen Olivier V.L. in de buurt van het jeugdhuis werd opgepakt, verklaarde hij dat hij eerder op de avond drie lijntjes speed had gesnoven.

De rechter legde de beklaagde een celstraf op van vijftien maanden, waarvan drie maanden effectief, en een boete van 6.000 euro waarvan 2.100 euro met uitstel. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 10.337 euro.

Een jaar na de feiten zette Olivier V.L. de studentenbuurt in Geel op zijn kop door met een nepwapen te zwaaien. Hij kampte ook toen met psychische problemen en kreeg daarvoor een voorwaardelijke straf.