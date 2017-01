Discotheek Red&Blue gaat door als ‘Cargo Club’

Red&Blue verandert zijn naam in Cargo Club. De oude naam blijft wel bestaan voor de holebifeestjes in de Cargo Club. “Maar van die feestjes alleen kunnen we niet leven”, zegt de nieuwe eigenaar.

Nourdin Ben Sellam is de nieuwe eigenaar van Red&Blue, de beroemde club in het Schipperskwartier. Hij werkte er vijftien jaar, eerst als afruimer en daarna als manager. Sinds deze zomer treedt hij naar buiten als de opvolger van Ludo Smits, die de club de voorbije negentien jaar heeft uitgebaat.

“We zijn sinds begin deze week dicht voor renovatiewerken. Volgende week zaterdag gaat de club weer open, maar niet meer onder de naam Red&Blue”, zegt Nourdin Ben Sellam. “We heten voortaan Cargo Club. Die naam verwijst naar het industiële pand waarin we zitten. Vroeger werden hier motoren voor de scheepvaart hersteld.”

Ben Sellam wil zich voortaan ook op een breder publiek richten. “Red&Blue is lang dé club geweest voor holebi’s in Antwerpen. Maar tegenwoordig gaan die holebi’s ook naar heterofeestjes en naar holebi-evenementen in het buitenland. Een vliegtuigticket kost niet veel meer, waardoor een reisje naar pakweg Spanje snel geboekt is.”

“Wij hebben dus geen monopolie meer, en willen ons richten op verschillende doelgroepen. Bij de heropening op zaterdag 14 januari vieren we bijvoorbeeld de vijfde verjaardag van ons feestconcept Propaganda.”

Ben Sellam schaft de holebifeestjes zeker niet af. “Die feestjes zullen nog steeds even vaak als vroeger doorgaan in de Cargo Club, en zullen de naam Red&Blue blijven dragen. Net zoals Propaganda de naam van een feestje is. Op die manier blijft Red&Blue toch bestaan, zonder dat de club zelf zo heet.”