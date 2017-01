Pfaffs verlagen prijs villa’s opnieuw

Carmen en Jean-Marie Pfaff hebben de vraagprijs van hun twee te koop staande villa’s alweer moeten verlagen. De villa in de Guyotdreef in Brasschaat, die jarenlang het decor vormde voor de docureeks over het bekende gezin, staat al ongeveer zeven jaar te koop.

Destijds is het pand de verkoop ingegaan voor een stevige 1.850.000 euro. De vraagprijs werd vorig jaar verlaagd tot 895.000 euro. Ondertussen werd de prijs weer aangepast naar 795.000 euro. De villa waar het voetbalkoppel nu woont is ondertussen ook 50.000 euro goedkoper geworden. De vraagprijs van de villa op de Grote Heide bedraagt nog ‘slechts’ 845.000 euro