Wordt geld voor Robbe De Hert in beslag genomen?

De crowdfundingactie voor filmregisseur Robbe De Hert heeft al meer dan 30.000 euro opgebracht. Maar De Hert heeft schulden. “De initiatiefnemers moeten oppassen dat het geld niet in beslag wordt genomen”, wordt nu gewaarschuwd.

Robbe De Hert (74) woont in een OCMW-flat in Antwerpen en heeft schulden. Daardoor kan hij zijn filmproject Hollywood aan de Schelde, over de filmgeschiedenis in België, niet afwerken. Een groep vrienden is daarom een crowdfundingactie begonnen die tot hiertoe al meer dan 30.000 euro heeft opgebracht. Maar verschillende experts waarschuwen de initiatiefnemers van de actie.

“Als het opgehaalde geld op de rekening van Robbe De Hert wordt gestort, zou het best kunnen dat de schuldeisers dat in beslag nemen”, zegt Wim Smits, een Antwerpse advocaat die gespecialiseerd is in schuldbemiddeling.

Vzw oprichten

“De initiatiefnemers kunnen dat vermijden door een vzw op te richten die specifiek bedoeld is om de film Hollywood aan de Schelde te draaien. Het is belangrijk dat het geld strikt wordt gescheiden van het privévermogen van Robbe De Hert. Het lijkt me alleszins het beste dat de initiatiefnemers van de inzamelactie handelen in samenspraak met de schuldbemiddelaar van Robbe De Hert.”