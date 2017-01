GC De Nestel lanceert eigen website

Sint-Amands -

Het nieuwe gemeenschapscentrum De Nestel in Sint-Amands heeft haar eigen website. “Op de site staat alle informatie over het gemeenschapscentrum zelf, maar ook heel wat over het aanbod permanente en tijdelijke activiteiten en ook een overzicht van alle zalen”, zegt schepen van Communicatie Els De Smedt (CD&V). “Het is via de website ook mogelijk om een zaal te reserveren. We willen De Nestel en haar bezoekers dichter bij mekaar brengen en cultuurcreatie en -beleving makkelijker maken voor iedereen.”