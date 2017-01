Gemeente pakt situatie Van Haelenstraat aan

Oppositiepartij Vlaams Belang kaart de verkeerssituatie in de Van Haelenstraat aan: “Een van de grote problemen is het parkeren en we zien ook een enorme toename van het verkeer in de straat.” Foto: Theo Derkinderen

Bornem / Hingene - De kasseitjes in de Van Haelenstraat worden weggehaald en vervangen door klinkers. Daarnaast wordt ook de oversteekplaats voor fietsers geaccentueerd. Voor Vlaams Belang moet er meer gebeuren in de straat.

Binnenkort vinden er werken plaats in de Van Haelenstraat, in het centrum van Hingene. “Omdat de kasseitjes voor overlast zorgen voor de buurtbewoners, gaan we ze vervangen door klinkers. Een werk dat enkele weken zal duren. Maar omdat er ook een school in de straat is gelegen, gaan we proberen om een deel van de werken tijdens de krokusvakantie of paasvakantie uit te voeren”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Hoofd (CD&V).

Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van de veiligheid voor de fietsers. “Fietsers die van Wintam komen en richting Bornem willen, moeten ter hoogte van de kerk de rijbaan oversteken omdat het fietspad in de Van Haelenstraat aan de linkerzijde ligt. We gaan de oversteekplaats meer accentueren zodat het duidelijker wordt voor de automobilisten en fietsers.”

Parkeerproblematiek

Voor oppositiepartij Vlaams Belang zijn er nog meer verkeersproblemen in de Van Haelenstraat. Daarom gooit de partij de problematiek dinsdag op de agenda van de gemeenteraad. “Een van de grote problemen is het parkeren in de Van Haelenstraat, en dan vooral op het stuk tussen de winkel Jordant en het kruispunt met de Aspergestraat. Daar is het overzicht vaak zo slecht dat je tegenliggers amper of niet ziet komen. Soms staan de auto’s zelfs snuit tegen snuit”, zegt Wim Verheyden van Vlaams Belang.

“We zien ook een enorme toename van het verkeer in de straat. Een bewoner heeft onlangs een uur lang auto’s geteld en kwam aan vijfhonderd wagens. Dat is enorm veel. En ook de snelheid in de straat ligt op sommige stukken veel te hoog.”

Gele lijnen

Het gemeentebestuur zegt dat ze de parkeerproblematiek enkele maanden geleden al heeft aangepakt. “We hebben op enkele plaatsen in de straat gele lijnen op de boordstenen geschilderd. Daar is het dus verboden om te parkeren. En zo zijn er uitwijkstroken gecreëerd. Als er een tegenligger komt, kunnen auto’s naar daar uitwijken. Een volledig parkeerverbod is onmogelijk. Buurtbewoners moeten ergens met hun auto’s naartoe kunnen. Anderzijds hebben we aan de omwonenden ook gevraagd om zo veel mogelijk hun opritten of garages te gebruiken om hun wagens te parkeren”, gaat Hoofd verder.