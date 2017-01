Frietjes en bier voor Witsel in Tianjin: daarom doet Belgisch voedsel het goed bij rijke Chinezen

Rode Duivel Axel Witsel gaat 1,5 miljoen euro per maand verdienen bij de Chinese voetbalclub Tianjin Quanjian FC. De stad Tianjin doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de plaatselijke haven is de toegangspoort tot Peking. Belgische peren, bier en chocolade varen er vanuit de haven van Antwerpen rechtstreeks naartoe. Er zijn ook steeds meer rijkere Chinezen die hun dagelijkse portie rijst inruilen voor een heerlijke maaltijd met Belgische frieten.

De Belgische export van voeding naar China is in 2015 met liefst 30% toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Ook in 2016 zette die sterke stijging zich door. De stad Tianjin speelt daar een belangrijke ...