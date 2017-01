Politie is bendes op het spoor die auto’s ontmantelen en middenconsoles stelen

De FGP kon eind 2016 een belangrijke slag toebrengen aan een bende die mee verantwoordelijk was voor een diefstallenplaag van ingebouwde gps-toestellen en middenconsoles. In Litouwen werden elf verdachten aangehouden. “Vermoedelijk volgen er nog arrestaties”, klinkt het.

De FGP werkt naar eigen zeggen al jaren op de aanslepende plaag van gps-diefstallen. Het fenomeen duikt over het hele land geregeld in vlagen op: dievenbendes viseren een bepaald (meestal duur) type auto en slaan dan meteen verscheidene keren in één regio of zelfs wijk toe. Met de arrestatie van elf verdachten in Litouwen deelde de FGP tussen oktober en december een flinke tik uit aan een van die bendes.

“Deze criminele organisatie ging zelfs verder dan alleen de consoles te stelen. Ze ging er na een tijd ook gewoon met het voertuig vandoor”, zegt Stanny De Vlieger. De bende had het gemunt op dure SUV’s, zoals Range Rovers en BMW’s van de X-serie.”

Baken volgt dure wagen

De FGP stond ervan versteld dat deze criminelen over apparatuur beschikken die de politie ook gebruikt. “Als deze dieven een auto zien die ze willen stelen, bijvoorbeeld op een oprit of in het verkeer, dan volgen ze hem tot op een plaats waar ze hun slag kunnen slaan”, zegt De Vlieger. “Ze plakken er een baken onder zodat ze kunnen volgen waar de wagen naartoe gaat. Daarna wachten ze het juiste moment af om de auto te stelen. Veel van die dure wagens hebben ook een functie waardoor de sleutel niet fysiek aanwezig moet zijn om de auto te openen of zelfs te starten. De bende kraakt die elektronische code. Als die dieven dan ook nog exact weten waar de auto staat, dan is het voor hen niet zo heel moeilijk om zo’n auto te stelen.”

De opgepakte mannen komen in aanmerking voor zes diefstallen van Range Rovers, en 85 (!) feiten van diefstallen, een groot deel daarvan in Nederland.