Politiemensen Antwerpen: “Ook hier problemen door hoge werkdruk”

Politiemensen uit Antwerpen hebben begrip voor de spontane actie van hun collega’s van zone Brussel West. “Het is momenteel in elke politiezone alle hens aan dek”, zegt Tom De Gent, voorzitter van politievakbond NSPV Antwerpen. “Maar in Molenbeek is de werkdruk nog nét iets hoger. Niet onlogisch, gezien de terreurgebeurtenissen en het Kanaalplan dat daarop werd gelanceerd. We begrijpen de noodkreet van onze Brusselse collega’s. Die mensen zijn ten einde raad.”

Zouden zulke acties zich ook in Antwerpen kunnen voordoen? “Net als in Brussel kunnen ook in Antwerpen politiemensen zich plots collectief ziek melden”, zegt De Gent. “Maar ik heb nog geen signalen in die richting opgevangen. Meestal is er bij dergelijke acties sprake van een spreekwoordelijke druppel: een beslissing van de korpschef die in het verkeerde keelgat schiet, bijvoorbeeld.”

De gevolgen van de terreurdreiging laten zich ook voelen bij de federale gerechtelijke politie in Antwerpen. Daar komt er wel capaciteit bij voor terrorismedossiers, maar niet voor andere misdaadfenomenen. En dat terwijl de capaciteit van 550 medewerkers al jaren niet ingevuld raakt.