“De Antwerpse kopstukken moeten in deze periode hun achterban vertellen wat ze van plan zijn”

In de stad Antwerpen is de campagne voor de lokale verkiezingen van oktober 2018 deze week al in grote hevigheid losgebarsten. De kopstukken moeten tijdens de nieuwjaarsrecepties aan hun achterban vertellen wat ze van plan zijn. Daarnaast weet iedereen dat die verkiezingen in Antwerpen een grote invloed zullen hebben op de nationale verkiezingen van 2019.

Meer concreet: als Bart De Wever in 2018 zijn burgemeesterssjerp zou verliezen, dan komt ook de positie van zijn partij in de Vlaamse en federale regering in gevaar. Alle partijen beseffen dat ze op tijd een strategie moeten ontwikkelen. En daar zijn ze zeer druk mee bezig.

PVDA trapte vorige week het verhaal in gang. De radicaal linkse partij wil samenwerken met sp.a en Groen om De Wever in Antwerpen van de troon te stoten. Tom Meeuws, het nieuwe boegbeeld van de sp.a, zegt niet nee. Hij beseft dat hij de 8% van de PVDA mathematisch nodig heeft in 2018 en breekt zich nu het hoofd over de vraag of een links verbond best al voor de verkiezingen naar buiten treedt of niet.

Groen wacht liever af. Het Antwerpse boegbeeld Wouter Van Besien hield gisteravond een nieuwjaarsspeech waarin hij zei dat zijn partij wil werken aan gesprekken met de burgers (“politiek op zijn best”) en vooral nog niet bezig wil zijn met politieke stratego. Vervolgens begon hij Bart De Wever te bashen, die volgens hem alles wil doen om aan de macht te blijven, zelfs als daar een samenwerking met het Vlaams Belang voor nodig zou zijn. Met permissie: die twee boodschappen zijn behoorlijk tegenstrijdig. Maar dat weet Van Besien zelf ook wel.

Ook de andere partijen zijn nog op zoek naar een strategie. Kris Peeters, het nieuwe kopstuk van de Antwerpse CD&V, wenst u vanaf vandaag het beste voor 2017 in een advertentie waarin hij zelf groter wordt afgebeeld dan de kathedraal. Naar onze mening heeft de communicatieploeg van CD&V daarbij de psychologie van de Antwerpenaar niet goed ingeschat. Maar goed, iedereen heeft het recht om vergissingen te maken.

Het Vlaams Belang gaf gisteren ook meer duidelijkheid over zijn toekomst. Filip Dewinter voerde als vanouds het woord, hij presenteerde Freddy Van Gaever (78) als een van zijn boegbeelden en propageerde de strijd tegen de islamisering als weinig verrassend speerpunt van zijn campagne. Dewinter heeft wel een punt als hij zegt: “We moeten radicaal zijn om in Antwerpen niet verpletterd te worden tussen N-VA en het linkse blok.”

Blijft nog over: Open Vld. Die partij lijkt in de stad uitgeteld in de touwen te hangen. Annemie Turtelboom ziet de strijd niet meer zitten, federaal staatssecretaris Philippe De Backer heeft ook geen zin. Wie dan wel? Gemotiveerde kandidaten met een goed cv mogen zich melden bij nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten.