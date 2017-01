Vrouw tegen rechter: “Speed gebruikt om niet in slaap te vallen”

Herselt - Een vrouw uit Herselt had een vreemde verklaring voor het bezit van 111 gram speed. “Ik lijd aan narcolepsie”, zei ze. “Ik gebruikte de drugs om wakker te blijven.”

De politie viel vorig jaar de woning binnen van Peggy S. (42) uit Herselt en haar toenmalige partner Davy W. (32). De speurders troffen onder meer 111 gram speed, een precisieweegschaal, twee xtc-pillen en cannabis aan. Het duo werd beticht van drugsbezit en de handel in verdovende middelen.

De aanklager vorderde een jaar celstraf tegen Peggy S. en vijftien maanden tegen Davy W. Op het ogenblik van de huiszoeking stond hij onder probatievoorwaarden. Hij liep eerder al vijf veroordelingen op voor de correctionele rechtbank.

De vrouw bekende alleen het bezit van speed. Met drugshandel had ze niets te maken, beweerde ze. “Mijn cliënte gebruikte speed voor een medisch probleem. Ze lijdt immers aan narcolepsie. Ze heeft voortdurend de neiging om in slaap te vallen”, pleitte meester Joachim Dauwen. “De speed gaf een opwekkend effect en zorgde ervoor dat het huishouden en boodschappen doen voor haar niet langer een lijdensweg moesten zijn.”

De vrouw is moeder van drie kinderen. “Ik sliep in die tijd elke avond en nacht. Het is niet zo dat ik zat te fuiven of te feesten in het holst van de nacht”, vertelde Peggy S. aan de rechter.

