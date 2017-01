Wijnegem - Heel wat kinderen trekken vandaag van deur tot deur om in ruil voor een lied snoep of centjes te verzamelen. In Wijnegem nemen ze het driekoningenzingen heel serieus. In het gemeentehuis organiseerden verschillende Wijnegemse verenigingen al voor de 40e keer een echte wedstrijd voor driekoningen.