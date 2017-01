Novak Djokovic redt vijf matchballen voor plaats in finale

‘s Werelds nummer twee Novak Djokovic heeft zich vrijdag voor de finale van het met 1.327.190 dollar gedoteerde ATP-toernooi in het Qatarese Doha geplaatst. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. De 29-jarige Serviër had 2 uur en 22 minuten nodig voor een 4-6, 7-6 (9/7), 6-3 zege tegen de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP-42). In de tweede set redde de titelverdediger vijf matchballen.

Zaterdag staat Djokovic in de finale tegenover de winnaar van de partij tussen de Tsjech Tomas Berdych (ATP-10) en de Schot Andy Murray (ATP-1). Djokovic gaat in zijn tweede finale in de Qatarese hoofdstad voor een 67e ATP-titel. Vorig jaar nam hij in de finale met 6-2 en 6-1 de maat van de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-9).