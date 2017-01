Yannick (2) wint stilaan strijd tegen zeldzame kanker

Vosselaar - 2017 belooft een hoopvol jaar te worden voor het gezin van Matthias Goossens (31) en Gitte Van Gestel (30) uit Vosselaar. Een half jaar geleden zag het er voor hun zoontje Yannick, die lijdt aan een zeldzame vorm van kanker, nog heel slecht uit. Maar de behandelingen slaan aan en het gaat stilaan beter met de 2-jarige jongen.

De ontvangst bij het gezin Goossens in Vosselaar is bijzonder hartelijk, maar er gelden wel enkele hygiënische voorzorgsmaatregelen. We moeten onze schoenen uitdoen als we de woonkamer willen willen ...