Aquatopia sluit definitief: afscheid van de knuffelhaai en de hitsige Mozart

Antwerpen - Het Antwerpse stadsaquarium Aquatopia sluit zondag finaal de deuren. Reden genoeg dus om nog snel een laatste bezoek te brengen aan het onderwaterparadijs in hartje Antwerpen. En dat dachten ook de duizenden dierenliefhebbers die deze week in de rij gingen staan voor een ticketje.

De afgelopen jaren ging het aantal bezoekers van stadsaquarium Aquatopia, op het Koningin Astridplein in Antwerpen in dalende lijn. Dat was ook de reden voor de nieuwe eigenaars van het Radisson Blu Astrid ...