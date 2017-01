Allerlaatste speech van Michelle Obama als First Lady eindigt in tranen

Michelle Obama heeft haar laatste speech als First Lady van de Verenigde Staten gegeven. Zowel de toeschouwers als Obama zelf barstten in tranen uit.

De uitreiking van de award voor Decaan van het Jaar. Die gelegenheid greep Michelle Obama vrijdag aan om in het Witte Huis nog één laatste keer het Amerikaanse volk toe te spreken. En de First Lady zou zichzelf niet zijn als dat niet op indrukwekkende wijze verliep.

Ze nam het zoals zo vaak tijdens haar periode als First Lady op voor zij die het niet makkelijk hebben. “Laat nooit iemand je wijsmaken dat je er niet toe doet of geen plaats hebt in ons Amerikaans verhaal, want dat het je wel. Vrijheid mag je niet vanzelfsprekend vinden. Net als de generaties voor je, moet je ervoor strijden en ze beschermen”, sprak Obama.

“Nu mijn tijd in het Witte Huis erop zit, is er geen betere boodschap om te sturen naar onze jeugd dat ze moeten beseffen dat dit land van hen is. Van elk van hen, wat hun achtergrond of levenswandel ook is.”