Dit zijn de populairste hotels op Instagram

Op basis van tags op Instagram, werd een lijst gemaakt met de populairste instahotels ter wereld. Eén plek komt verrassend veel voor. What happens in Vegas, belandt dan toch ook wel op Instagram, zo blijkt. De andere hotels liggen veelal in partyspots als Ibiza en zelfs New York. Inspiratie nodig voor een citytrip in 2017?

1. MGM Grand, Las Vegas

2. W New York - Times Square

Get cozy and enjoy the view. Book by August 6 and save 20%. @spg members save 5% more. Link in bio to book today. #SPGHotEscapes Een foto die is geplaatst door W New York - Times Square (@wnytimessquare) op 4 Aug 2016 om 8:13 PDT



3. The Cosmopolitan of Las Vegas

#poolalone#cosmopolitanlasvegas#healingtime Een foto die is geplaatst door Glen Lee (@glenlee0904) op 5 Jan 2017 om 12:18 PST



4. Atlantis The Palm, Dubai

#atlantis #atlantisthepalm #atlantisthepalmdubai #thepalmdubai #dubai #globetrotter #exploringtheglobe #travellingwithfriends #travelling #amazingview #amazing Een foto die is geplaatst door Iwona Burzynska (@aveivi) op 29 Dec 2016 om 9:24 PST



5. Caesars Palace - Las Vegas

Palm trees & 60 degrees! ???? #CaesarsPalace #LasVegas #PalmTrees #Vegas #December #LasVegasStrip Een foto die is geplaatst door Caesars Palace (@caesarspalace) op 4 Dec 2016 om 4:51 PST



6. Paris Las Vegas Hotel & Casino

#usa???? #lasvegas #parislasvegashotel #parislasvegas Een foto die is geplaatst door sfred (@sfred70) op 22 Sep 2016 om 12:11 PDT



7. Fontainebleau Miami Beach

Come to our oasis under the sun. [??: @agvision] #Fontainebleau Een foto die is geplaatst door Fontainebleau Miami Beach (@fontainebleau) op 1 Sep 2016 om 7:05 PDT



8. Wynn Las Vegas

#lasvegas #ces2017 #wynnlasvegas Een foto die is geplaatst door René Wright (@ragingangel) op 5 Jan 2017 om 1:24 PST



9. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel

#theushuaiatower #ibiza #ushuaiaibizabeachhotel #holidays #ushuaia #urlaub Een foto die is geplaatst door René John (@johnboxen.de) op 12 Jun 2016 om 2:24 PDT

10. Venetian Macao