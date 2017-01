Gigantische ijsplaat dreigt af te scheuren van Antarctica

Op Antarctica dreigt een gigantische ijsplaat van 5.000 vierkante kilometer los te scheuren. Dat melden Engelse wetenschappers. Als het stuk loskomt, zal het een van de grootste ijsbergen ooit zijn.

Een groep van Engelse onderzoekers bestudeert al jaren het verloop van een scheur in de Antarctische ijsplaat Larsen C. Vorig jaar meldden de wetenschappers dat de scheur al enige tijd snel aan het groeien was. Maar in december ging het plots extreem vlug.

Nu zorgt slechts 20 kilometer ijs ervoor dat het enorme stuk van 5.000 vierkante kilometer nog niet is afgescheurd. Volgens professor Adrian Luckman kan dat echter in de komende maanden gebeuren. Dat zegt hij aan BBC News.

De ijsplaat Larsen C dreigt zo hetzelfde lot te ondergaan als zijn voorgangers. In 1995 scheurde Larsen A namelijk al open, in 2002 gebeurde iets gelijkaardigs bij Larsen B.

Beelden uit februari en maart 2002. Toen scheurde een deel van de ijsplaat Larsen B los Foto: REUTERS

Als de ijsplaat Larsen C openbreekt, zal een stuk van 5.000 km² loskomen. Dat zal dan een van de tien grootste ijsbergen ooit waargenomen zijn. “Die ijsberg zal volgens ons heel vatbaar zijn voor verdere scheuren en kan zelfs in elkaar storten”, klinkt het.

Wanneer dat allemaal zal gebeuren, valt moeilijk te voorspellen. Maar bij zo’n ineenstorting zou de globale zeespiegel met zo’n tien centimeter kunnen stijgen.