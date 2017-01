Sportdagen zijn erg in trek

Ranst - De Ranstse sportdienst organiseert tijdens elke schoolvakantie sportdagen voor jongeren en kleuters. Zo’n zeventig deelnemers sloten de laatste namiddag van hun kerstvakantie in de Broechemse sporthal Het Loo op een sportieve manier af.

De sportdienst werkt vaak samen met clubs die hun sport komen voorstellen en op die manier mogelijk nieuwe leden vinden. Hier staan de deelnemers die per leeftijdscategorie worden ingedeeld klaar om aan een hindernissenparcours te beginnen. Daarna stond er voor het jonge volkje ook nog een waaier van sporten op het programma. Wie er volgende keer wil bij zijn, schrijft best tijdig in.