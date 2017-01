Hoofdeconoom Bank of England geeft foute voorspellingen over Brexit toe

De hoofdeconoom van de Bank of England, Andy Haldane, heeft toegegeven dat hij te pessimistisch was in zijn voorspellingen over de onmiddellijke gevolgen van een ja-stem in het Brexit-referendum. Hij zei dat het beroep van econoom in een crisis zit en vergeleek de financiële voorspellingen met de beruchte foute BBC-weerberichten voor de grote storm van 1987 in het Verenigd Koninkrijk.

“We hadden een netto vertraging van de economie voorspeld die er niet is gekomen. Ook bijna alle andere voorname analisten hadden hetzelfde voorspeld”, zei Haldane donderdag tijdens een conferentie van een onderzoeksinstituut. De goede prestaties van de Britse economie de laatste maanden zijn een “verrassing”, zei hij. Het was bovendien niet de eerste keer dat economen de bal missloegen. Ook de financiële crisis van 2008 hadden ze niet zien aankomen. “Je kan wel zeggen dat ons beroep in zekere zin in een crisis zit.”

De Britse economie toonde grote weerbaarheid na het referendum eind juni, waarin de bevolking nipt koos voor een vertrek uit de Europese Unie. “Denken we dat het huidige economische klimaat zal blijven duren? Ik zou zeggen dat het redelijk is te denken dat dit jaar moeilijker zou kunnen zijn voor consumenten dan het voorbije jaar”, zei Haldane. Niet alleen zal de inflatie de koopkracht van de gezinnen aantasten, bedrijven zullen door de onzekerheid over de exitonderhandelingen ook aarzelen om aan te werven en te investeren.