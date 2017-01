Achttien arrestaties na aanslag Izmir

Na de ontploffing van een bomauto donderdag voor een gerechtsgebouw in de West-Turkse grootstad Izmir zijn achttien verdachten opgepakt. Dat zegt de Turkse minister van Justitie Bekir Bozdag vrijdag. Hij wijst de verantwoordelijkheid voor de aanslag toe aan de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Na de aanslag, waarbij een politieagent en een juridisch medewerker omkwamen en zeven mensen gewond raakten, werden ook twee aanvallers gedood.

"De terroristen die de aanslag uitvoerden, werden geïdentificeerd, maar we zullen voorlopig geen enkele informatie over hun identiteit vrijgegeven", zei Bozdag. Hij gaf wel aan dat er "geen twijfel" is dat PKK achter de ontploffing zit.

Vrijdag werd ook een plechtigheid gehouden ter ere van de slachtoffers. Die werd door duizenden mensen bijgewoond.