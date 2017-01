Aanhouding van aanvaller Sofie Goos opnieuw verlengd

Antwerpen 2060 - De man die triatlete Sofie Goos aanviel met een mes, blijft nog minstens twee maanden achter de tralies. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen vrijdag beslist. Acht maanden na de feiten blijft het nog altijd wachten op het psychiatrisch verslag.

Sofie Goos was op 15 mei 2016 in het Antwerpse Park Spoor Noord aan het lopen, toen ze door Samir T. (26) zonder reden in de rug werd gestoken. Ze raakte gewond aan de rechternier en verbleef meerdere dagen in het ziekenhuis.

Haar aanvaller werd opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. De man kampt blijkbaar al jaren met psychische problemen. Er werd een college van deskundigen aangesteld om te oordelen of hij al dan niet toerekeningsvatbaar is, maar dat verslag is nog niet klaar.