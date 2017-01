Reporters ontdekken wat er in de binnenkant van je KitKat zit

Programmamakers van de Britse omroep BBC hebben in een documentaire een bezoek gebracht achter de schermen van de Nestlé-fabriek in York. In die fabriek worden onder andere de populaire KitKat-chocoladerepen gemaakt. Van die repen hebben ze nu eindelijk de inhoud kunnen ontdekken.

KitKat is een Britse klassieker die al bestaat sinds 1930, maar ook in ons land is de Leo-achtige snoepreep erg populair. Enkele Britse documentairemakers hebben een kijkje genomen in de Nestléfabriek waar de chocoladewafels gemaakt worden en waren stomverbaasd toen ze ontdekten waarvan de vulling vervaardigd is.

“Wat gebeurt er met de gebroken KitKats, die niet goed genoeg zijn voor verkoop?”, vraagt presentator Gregg Wallace aan één van de werknemers.

Foto: BBC

“Die worden hergebruikt om er vulling van te maken”, is haar verrassende antwoord. Daarna toont ze dat er tussen de wafeltjes een vulling zit, die dus gemaakt blijkt van ... gebroken KitKats.

Rest natuurlijk de vraag: waarmee was de allereerste KitKat gevuld?