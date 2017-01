Vlaams Belang lanceert verkiezingscampagne met nieuwe namen

Antwerpen - Vlaams Belang heeft drie nieuwe gezichten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Antwerpen. Filip Dewinter, fractievoorzitter in de Antwerpse gemeenteraad, stelde de nieuwkomers voor tijdens de nieuwjaarslunch van Vlaams Belang in restaurant De Rooden Hoed. Daar werd ook de eerste fase van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen uit de doeken gedaan.

Filip Dewinter, de gedoodverfde lijsttrekker voor Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, kiest in zijn campagne opnieuw voor de frontale aanval op de islam. Daarom trekken Dewinter en co in 2018 naar de kiezer met de campagne ‘Antwerpen blijft van ons’.

Antwerpen is volgens het Vlaams Belang de afgelopen jaren steeds verder “geïslamiseerd”, en daarvoor wijst Dewinter met een beschuldigende vinger naar de huidige burgemeester. “Allah is groot, en De Wever is zijn profeet in Antwerpen.”

Als campagnebeeld zal Vlaams Belang een christelijk kruis gebruiken, tegen de achtergrond van de Antwerpse kathedraal. “Dat kruis spelen we als symbool van verzet uit, tegen de islamitische halve maan.”

Dewinter trekt mogelijk de lijst in 2018, maar Vlaams Belang heeft meer namen.

De jonge twintiger Isabelle Huysmans wordt voorzitter van de partijafdeling Antwerpen stad en moet de jongere kiezer verleiden. Ondernemer en voormalig parlementslid Freddy Van Gaever wordt voorzitter van het Antwerps seniorenforum van Vlaams Belang.

De derde naam is Sam van Rooy. Van Rooy is Dewinters medewerker en woordvoerder. In het verleden was hij ook al aan de slag bij Geert Wilders. Hij zal de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen coördineren.