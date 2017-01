Bied mee op overtollige museumstukken: van rubensstoelen tot een antieke pollepel

Brecht - Wie van Kempense brocante en antiek houdt, kan op 7 januari naar de veiling van huishoudelijke voorwerpen uit de collectie van het Kempisch Museum in Brecht. Op 28 januari worden nog ambachts- en werktuigen geveild. Het gaat om stukken die dubbel of overtollig zijn.

Mocht het Rubenshuis een soortgelijke veiling houden, dan zou het groot nieuws zijn. Ook de veiling van de collectiestukken uit het Kempisch Museum is een beetje vreemd, want als je ze allemaal zo samen ziet staan en liggen, zouden ze eigenlijk op geen betere plaats kunnen zijn als ín het Kempisch Museum. In de meeste gevallen gaat het bovendien om attributen die mensen uit de streek in de vorige decennia aan het museum geschonken hebben.

Op de website van de gemeente Brecht is de volledige lijst te consulteren. Op zaterdag 7 januari van 13 tot 16u kan iedereen in het toekomstige Kempuseum komen bieden op huishoudelijke voorwerpen. Op 28 januari van 10 tot 13u worden voorwerpen van ambachten en werktuigen geveild. Alle voorwerpen zijn al genummerd. Wie het hoogste bod uitbrengt, kan zijn ‘schat’ ’s avonds al komen ophalen. De opbrengst van de veiling gaat naar de werking van het Kempuseum.

Glazen flessen en kruisen

We kregen al de kans om een kijkje te gaan nemen en het aanbod is echt heel gevarieerd. Zo staan er heel wat linnenkisten of ‘meidenkisten’. Of wat dacht u van een koperen bedpan? Niet om in te plassen, maar om de voeten te verwarmen. Gevuld met gloeiende kolen kon zo het bed tijdens de gure wintermaanden worden verwarmd. De waarde van deze 19de-eeuwse of vroeg 20ste-eeuwse bedpan werd onlangs in de antiekrubriek in Knack nog geschat op 100 euro.

Intrigerend zijn de glazen flessen gevuld met heiligenfiguren en kruisen waarvan je je afvraagt hoe die kunststukjes ooit via die flessenhals in de fles zijn geraakt. Dat was de huisvlijt van vroeger. Ook pottenlikkers en zelfs een koperen soeplepel worden geveild, net als heiligenbeelden, rubensstoelen en enkele schilderijen waarop geen naam staat en die dus minder interessant zijn als collectiestuk, maar er wel heel mooi uitzien. Heel waardevolle stukken zitten er niet bij, maar voor de liefhebbers van Kempens erfgoed is het een buitenkans.