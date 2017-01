Magnette laat verlichte wegwijzers in Wallonië verwijderen: “Vreselijk slecht idee”

Op de Waalse autowegen verdwijnen de verlichte verkeersborden die boven de weg hangen, zegt Waals minister-president Paul Magnette (PS). “Ze verbruiken te veel stroom en ze worden ook niet door Waalse bedrijven geproduceerd.” Touring spreekt van een “vreselijk slecht idee”.

Magnette kondigde de beslissing aan in een interview met het economische weekblad Tendances, dat hem om uitleg vroeg over zijn ‘Koop Waals’-plan. Met dat plan probeert de Waalse minister-president opnieuw leven te schoppen in de slabakkende Waalse economie. Kort samengevat: als Wallonië bijvoorbeeld beslist om zonne-energie fors te subsidiëren, moet dat zeker ook de Waalse bedrijven in die sector ten goede komen.

Naar een ander voorbeeld gevraagd, zegt Magnette dat hij met het Waalse agentschap Wegen en Verkeer heeft samengezeten, waar beslist is alle verlichte verkeersborden boven de Waalse autosnelwegen weg te halen. “Omdat ze te veel verbruiken. Maar ook omdat geen enkel Waals bedrijf ze produceert. We kiezen voor verkeersborden die in Wallonië kunnen worden gefabriceerd, voor een technologie die de plaatselijke economie ondersteunt. Andere landen doen dat ook.”

Paul Magnette Foto: Brecht Van Maele

“Levensgevaarlijk”

Het voorstel zorgt bij verkeersdeskundigen voor grote verbazing. “Het weghalen van die verlichte borden is een vreselijk slecht idee”, aldus mobiliteitsorganisatie Touring. Die riep enkele maanden geleden de overheden in ons land nog op om de vele borden te repareren waarvan de verlichting defect is.

“Want zo creëer je vaak aarzelend en onveilig rijgedrag. Bestuurders – denk aan de vele buitenlanders op onze wegen – kunnen amper of pas op het laatste moment lezen wat er op zo’n niet-verlicht bord staat, waardoor ze plots nog van rijstrook veranderen om de juiste op- of afrit te hebben. Levensgevaarlijk”, aldus Danny Smagghe van Touring.

“Absoluut nodig”

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) trekt grote ogen bij het voornemen van de Waalse minister-president. “De verkeersveiligheid is in onze ogen véél belangrijker dan het feit of een bepaalde technologie al dan niet in Vlaanderen wordt geproduceerd”, aldus zijn kabinet. “Zulke verlichte borden verbruiken inderdaad energie, maar ze zijn op sommige plaatsen absoluut nodig om ervoor te zorgen dat bestuurders op tijd weten waar ze op een verkeerswisselaar naartoe moeten. De voorbije jaren kwamen er langs Vlaamse autosnelwegen weliswaar veel reflecterende verkeersborden te staan, die geen verlichting meer hebben omdat ze oplichten door de koplampen van naderende auto’s. Maar niet alle plaatsen zijn daarvoor geschikt.”

Meer zelfs, de Vlaamse overheid – die jaren geleden de verlichting op en rond de autosnelwegen fors terugschroefde – heeft onlangs beslist om opnieuw meer verlichte verkeersborden boven de autosnelwegen te installeren, “vooral ter hoogte van verkeerswisselaars op autosnelwegen”.